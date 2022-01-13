Поэтапный вывод миротворцев начался с 13 января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Продукцию из стабфонда не могут найти уральцы Фото: пресс-служба акимата Алматы В пресс-службе Минобороны РК сообщили, что в проводах миротворческого контингента приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Казахстана Мухамеджан Таласов и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
– Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, правоохранительные органы смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов, – сказал генерал-майор Таласов.
Ряд миротворцев приказом министра обороны награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество» и грамотами. Поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ будет осуществлён с 13 января. Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период были направлены коллективные миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Фото: пресс-служба акимата Алматы