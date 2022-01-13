- В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, - говорится в сообщении.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе комитета сообщили о продолжении досудебного расследования по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова.Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина. Расследование продолжается.