Сегодня, 14 января, ровно два года с момента убийства семьи Запрометовых в селе Янайкино района Байтерек ЗКО. Годовщина убийства семьи бизнесмена в ЗКО: как изменилась жизнь сельчан 14 января 2020 года область потрясло страшное убийство целой семьи. В тот день в Янайкино загорелся частный дом. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили на месте пожара тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр, его 66-летняя супруга Валентина Запрометова и их 44-летний сын Сергей. Перед смертью женщина успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение. Однако подозреваемых в тройном убийстве задержать не удалось. Семью похоронили 17 января в России. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено оружие. Из официального ответа полиции следует, что расследование уголовного дела по факту убийства двух и более лиц прервано.
- Незамедлительно по выдвинутым версиям и возможным мотивам совершения данного преступления были проведены комплекс всех необходимых общих и специальных мероприятий направленных на раскрытие, однако положительного результата пока не добыто, в связи с чем, преступление пока остается нераскрытым. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле руководства ДП ЗКО и МВД РК, - говорится в ответе полицейских.
Причина - не установлены подозреваемые, которые совершили жестокое убийство.