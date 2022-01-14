В филиале «КазАвтоЖол» по ЗКО сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке дороги Уральск - Саратов (4-104 километры дороги Уральск - Таскала - граница РФ). На участке сильная метель и ограниченная видимость. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.