Травмы различной степени тяжести получили четверо взрослых, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ребенок пострадал в аварии на трассе в ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО ДТП произошло сегодня, 14 января, около 8:00 на дороге Уральск - Атырау. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в районе посёлка Бударина Акжайыкского района столкнулись большегруз и Lada Priora. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди которых семилетний ребёнок. Все они были доставлены в Акжайыкскую районную больницу.
- 40-летняя женщина и ребёнок получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 22-летнего молодого человека диагностирован ушиб головного мозга, его пришлось транспортировать в областную многопрофильную больницу. Ещё двое пострадавших получили ушибы и ссадины, они направлены на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Напомним, сегодня, 14 января, на трассе Уральск - Атырау произошло смертельное ДТП. Ещё одна жуткая авария произошла в Атырауской области.