Halyk Bank из собственных средств направит 3 млрд тенге, которые пойдут на помощь пострадавшим предпринимателям из сектора малого и микро-бизнеса, а также на скорейшее восстановление разрушенных объектов и иные задачи, требующие незамедлительного решения. 3 млрд тенге выделяет для помощи пострадавшим Halyk Bank Ранее глава Halyk Bank Умут Шаяхметова в своём интервью Atameken Business озвучивала готовность банка помочь обществу справиться с разрушительными последствиями террористических атак и массовых беспорядков.
- Я действительно считаю, что сейчас сила в единстве, нужно всем вместе противостоять любым вызовам, любым врагам. Я очень люблю свою страну, и, конечно же, считаю, каждый посильно может и должен помогать. Нужно быть вместе, направлять эту силу в созидание, добро. Я сама в это очень верю, и думаю, что люди тоже в это верят и этого хотят. Мне кажется, в эти тяжелые дни все ощутили, что мир очень хрупок и самое важное - это жизнь и здоровье людей. Поэтому я всем нам желаю мира, здоровья, спокойствия и добра, - подчеркнула Умут Шаяхметова.
