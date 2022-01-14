При необходимости будем сбивать цены на продукты проведением интервенций – аким ЗКО
Гали Искалиев выступил на телевидении и рассказал о принимаемых мерах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
По словам главы региона, ситуация в области стабильная. Одна из главных задач, которая сейчас стоит – это не допущение повышения цен. Для этого работает стабфонд. Перед Новым годом и после митингов из соцмагазинов уральцы раскупили продукцию, но в скором времени они будут завезены в киоски и супермаркеты.
- При необходимости будем сбивать цены проведением интервенций, - заявил Гали Искалиев.
Он сообщил, что сейчас проходят встречи с предпринимателями для обсуждений проблемных вопросов в регионе. Далее будут сформированы предложения, которые направят в правительство.
- В словах президента акцент был сделан на экономические реформы, которые должны повлечь за собой повышение доходов населения... Я уверен, что население и предпринимателей волнует, будут ли серьёзные изменения. Мы провели первые отраслевые встречи, в каждой отрасли есть проблемы, копившиеся годами, не решаемые годами, все вопросы мы будем поднимать, анализировать и готовить предложения в правительство, чтобы они вошли в предстоящие реформы, - сказал Гали Искалиев.
Как выяснилось, одна из таких проблем – дефицит товарного газа в регионе. Между тем, именно ЗКО обеспечивает 35% от общего объема товарного газа в стране.
- Этот вопрос мы и раньше поднимали. Наш регион даёт около 35% от общего объема газа в республике. При этом наши большие предприятия, которые хотят расширить производство, или инвесторы, которые хотят начать новое производство, сталкиваются с тем, что «КазТрансГаз Аймак» не дает техусловия на дополнительные объёмы товарного газа, и это отрицательно влияет на развитие региона, - глава региона.
Аким области предложил предпринимателям связаться с «Атамекеном» и оставить свои предложения.
