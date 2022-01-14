- Дороги и тротуары нашего города – это просто жесть какая-то! Куда смотрит аким города?! Такое ощущение, что он на работу на метле прилетает. Ездить невозможно, колея, ямы и ухабы, тротуары – одно сплошное поле для бега с препятствиями. В местах, где посыпали соль, образовались ямы. Каждый раз иду и думаю, что сейчас упаду и обязательно что-нибудь сломаю себе! А живу я в центре города. Что творится в микрорайонах - вообще не представляю. Никогда такого не было, во что превратился наш город?! – возмущается жительница Уральска Алима.

– Ходить очень страшно, особенно в моем возрасте. Не дай Бог упаду где-нибудь и перелом шейки бедра может вообще на тот свет отправить. По городу ездят маленькие тракторы, вот почему бы их не пустить по городу, чтобы они вычистили всё. Я понимаю, что возле акиматов удобно гонять, но остальные тоже ведь люди. Тем более среди населения чувствуется такая напряженность, поэтому думаю, что начальству нужно немного об этом подумать, - говорит Александр Володин. – Вот такая ситуация наблюдается уже несколько лет. Не говорю о проезжих частях, даже тротуары не чистятся. Раньше сразу после снегопада по тротуарам ездила спецтехника и вывозила снег, а сейчас нет такого. В городе очень много магазинов, парикмахерских. Раньше их заставляли чистить свою территорию, почему сейчас это не делается? Вот сосед на днях упал и сейчас лежит в больнице, - говорит житель города Сайрош Кабышевич.

Зима в этом году в Уральске получилась переменчивая, сильные морозы резко сменяются резким потеплением, из-за которого безусловно тает снег, а последующее понижение температуры превратило городские улицы в один сплошной каток. Скопившийся снег местами не вывозится даже с центральных улиц и проспектов, не говоря уже об окраинах. Толщина льда на некоторых участках превышает десять сантиметров.Другой житель города, пенсионер Александр Володин отметил, что бороться с гололёдом необходимо ещё до того, как он образуется.

h3L758-RZ_g

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.