В Актюбинской области в ближайшие дни могут снять режим ЧП
С таким ходатайством к главе государства обратился аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, о чем он рассказал на брифинге.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Волна митингов прокатилась и по Актюбинской области. С четвёртого по седьмое января жители перекрывали автомагистрали и железную дорогу, требовали снижения цен на газ, повышения заработной платы, ставили другие вопросы. В Актобе митингующие несколько суток собирались перед областным акиматом, часть протестующих ворвалась в здание и устроила погром, забрала оттуда оргтехнику и другие вещи. Ущерб, по примерным подсчетам, составил около 300 млн тенге.
- Пропали личные вещи сотрудников – телефоны, часы, эксперты предоставят свои расчёты, - сказал Ондасын Уразалин.
По его словам, обстановка в области нормализовалась и он обратился к главе государства с ходатайством снять в области режим ЧП.
- Режим ЧП введён главой государства и отменять его может только он. Я со своей стороны с учётом складывающейся ситуации выступил с ходатайством перед руководством страны. Ситуация у нас стабилизировалась. Жители поняли и осознали всю глубину последствий данных событий и надеюсь, больше таких противоправных действий не будет. Поэтому я просил в ближайшие день-два снять режим ЧП и обеспечить свободный проезд (часть центрального проспекта в Актобе, где находится облакимат, оцеплена, там дежурят военные, стоят спецмашины – ред.), это составляет массу неудобств для горожан и для нас самих, - сказал Ондасын Уразалин.
Аким области отметил, что администрация региона должна работать, оказывать госуслуги, а оцепление создаёт неудобства как для жителей, так и для субъектов бизнеса, которые находятся рядом, а также для автобусов и автолюбителей.
- Надеюсь, в ближайшие день -два режим ЧП снимут. Но патрулирование после этого сохранится, - сказал Ондасын Уразалин.
В ЗКО и нескольких областях Казахстан режим ЧП уже отменили.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фарида ЗАРИП
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!