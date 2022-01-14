Обменники готовы купить доллары и евро, вот только на продажу иностранной валюты в городе нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Житель Уральска Амир уже третий день объезжает городские обменники в поисках иностранной валюты.
- Есть небольшие сбережения, копили деньги в тенге. Сейчас опасаемся девальвации и хотели поменять деньги на доллары или евро. Обошли и частные обменники, и банки, но на продажу валюты нет. Когда появится, они не знают, - рассказал Амир.
Действительно, уральские обменные пункты работают, но вот иностранной валюты на продажу в них нет.
- Ещё до митингов всё продали. Сейчас все приходят, спрашивают, всем срочно понадобились доллары, но их нет, - говорит кассир обменного пункта. - Привезут, наверное, скоро.
Тем временем Национальный банк провёл валютные интервенции для «недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний». Их объём за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, или около 50% от всего объёма торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5%, до 433,67.
- Ранее мы уже говорили о проведении интервенций со стороны Нацбанка в начале декабря. 2 и 3 декабря для стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного спроса со стороны нерезидентов Национальный банк провёл валютные интервенции, также в последний день декабря на фоне роста спроса и отсутствия продавцов иностранной валюты в целях недопущения дестабилизирующих колебаний тенге НБРК провёл валютные интервенции, - сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.
Обменники в Уральске возобновили работу 12 января.
