Гражданка России погибла во время беспорядков в Таразе
Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы РК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
О смерти матери троих детей сообщило посольство России в Казахстане. По их данным, в генеральное консульство России в Алматы поступила информация о том, что в Таразе во время погромов шестого января от рук бандитов погибла гражданка России Ким 1995 года рождения.
- Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы. Генконсульство России в Алматы связалось с матерью погибшей, её родными и близкими. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье Ким материальной помощи, - говорится в сообщении.
Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы РК «о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления».
- Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона. Посольство России в Казахстане выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и желает им сил и выдержки в это тяжёлое для них время, - отметили в посольстве.
Telegram-канал Mash написал, что Ким работала в кафе. Ей пришлось самой закрывать заведение. В это время её и настигли мародёры. Женщина получила семь ножевых ранений и контрольный в голову.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!