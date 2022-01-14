Соответствующее постановление подписал глава государства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мечтал стать генералом: в Уральске простились с погибшим в Алматы офицером Фото из архива "МГ" Постановление опубликовано на сайте Акорды. - За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Сандибека Хаирова – заместителя командира войсковой части 32363 Министерства обороны Казахстана (посмертно), - говорится в документе. Напомним, 13 января в Алматы простились с погибшем заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым. В этот же день груз-200 был доставлен в Уральск военным самолетом. Погибший успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру. Сегодня, 14 января, в Уральске простились с Сандибеком Хаировым. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.