Постановление от 14.01.2022 года

«О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев постановил: 1. Ввести строгие ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области. 2. Акимам районов и города Уральск ЗКО, государственным органам и предприятиям, правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений, Палате предпринимателей ЗКО, субъектам предпринимательства всех форм собственности обеспечить: 1) Реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Западно-Казахстанской области по критериям ограничений работы красной зоны, согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (далее ГГСВ РК) №42 от 10.09.2021г., постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. 2) Запретить проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи и др.) и иных мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений с массовым скоплением людей, за исключением проведения поминок на объектах участвующих в проекте«Ashyq» до 30 человек; 3) Запретить вне зависимости от участия в проекте «Ashyq»: - деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний; - проведение коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); - конференций, семинаров, выставок, форумов; - деятельность ночных клубов; - обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию); 4) Сократить: - на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств). - заполняемость кинотеатров (участников проекта «Ashyq») не более 30%; 5) В общественных местах и на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции. 6) разрешение обучения учащихся: - школы областных центров, районных центров до 600 учащихся –штатный режим обучения; - школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения, сельские школы – штатный формат обучения; - 1-2 классы штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения); - обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме. Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения. - обучение в организациях дополнительного образования –индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 10 человек – в штатном режиме. 7) Перевести на дистанционную форму работы не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства. 8) Ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней)для не вакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев); 9) Торгово-развлекательным домам, торговым центрам, центрам обслуживания населения, спортивно-оздоровительные центрам, фитнесс-центрам, йога-центрам, бани, сауны, бассейны обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания); Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области. 3. Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области обеспечить: - рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. и направление списков участников в акимат; - проведение профилактики нарушений среди участников проекта; - проводить на постоянной основе разъяснительную работу по применению, внедрению и использованию приложения «Ashyq» среди субъектов предпринимательства; 4. Субъектам предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»: -обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. 5. График работы общественного транспорта: Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требований ПГГСВ РК №38 от 02.09.2021г. 6. Жителям и гостям Западно-Казахстанской области: - при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103; - лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости; - при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров; -не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена согласно постановления ГГСВ РК №42 от 10.09.2021 года, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»в соответствии постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. 7. Акимам районов и города Уральск Западно-Казахстанской области обеспечить: - соблюдение вышеуказанных ограничительных мер; - внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно требований постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. - возобновление деятельности объектов после получения Акта оценки готовности объекта, в порядке, установленном постановлением ГГСВ № 42 от 10.09.2021 года; - размещение на видном месте на входе на объект Акта оценки готовности, для возможности общественного мониторинга; - информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина; - использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений; - размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина; - внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ № 38). - усиление работы мониторинговых групп по проведению мониторинга в дневное и ночное время на объектах по соблюдению требований действующих постановлений Главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области. 8. Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: - обеспечить персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); - на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры; - не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок; - контроль соблюдения социальной дистанции внутри и снаружи помещений, обеспечить наличие разметки; - регулярно проводить влажную уборку, дезинфекцию помещений и проветривание помещений; - у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей проводить дистанционную бесконтактную термометрию при помощи ручного тепловизора; -максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (платежные карты, приложение на телефоне). 9. Руководителям территориальных управлений санитарно- эпидемиологического контроля обеспечить: - исполнение требований действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и Западно- Казахстанской области; - контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно постановления ГГСВ РК №1 от 13.01.2022г. - принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и внедрению проекта «Ashyq»и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер. - опрос больного COVID-19(U 07.1) и вирусной пневмонией (U 07.2); - эпидемиологическое расследование случаев COVID-19 с оформлением карты эпидемиологического расследования, за исключением очагов бессимптомных вирусоносителей, в которых отсутствуют лица, из группы риска (люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, хроническими заболеваниями почек, беременные). Эпидемиологическое расследование случаев COVID-19 проводить в следующей приоритетности: очаги случаев COVID-19 с симптомами; очаги случаев COVID-19 с бессимптомным течением; иные очаги. Данные о пациенте вносятся в Веб приложение COVID-19 Министерства здравоохранения Республики Казахстан; - контроль за соблюдением противоэпидемического режима в инфекционных стационарах и иных организациях здравоохранения; - информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19 и принимаемых мерах в регионах; - усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики COVID-19 (U07.1); - принятие мер административного воздействия за нарушение требований санитарно-карантинных требований; - обеспечить контроль проведения медицинскими организациями удаленного мониторинга за контактными посредством медицинской информационной системы. 10. Руководителю управления здравоохранения Западно-Казахстанской области обеспечить: - исполнение приказа и.о. министра здравоохранения РК от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47, требований действующих постановлений Главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Западно-Казахстанской области. 11. Руководителям медицинских организаций независимо от форм собственности обеспечить: - уведомление больных COVID-19 и контактных с ними лиц о необходимости соблюдения изоляции на дому с вручением расписки больного COVID-19, контактного лица с больным COVID-19 об обязательном исполнении условий соблюдения изоляции на дому согласно приказа и.о. министра здравоохранения РК от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47. 12. Департаменту полиции Западно-Казахстанской области: - организовать патрулирование по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно направлять материалы в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля; - содействие в контроле за соблюдением условий домашнего карантина лиц с бессимптомным течением (носители) и лиц из окружения, определенных как близкий контакт с подтвержденным случаем COVID-19 (U07.1) и вирусной пневмонии (U07.2). - охрану мест карантинизации и госпитализации контактных по COVID-19; 13. Управлению внутренней политики, акимам районов и города Уральск Западно-Казахстанской области: - информировать население о принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей; - разработать памятки для населения о принятых ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период ограничительных мероприятий с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб; - проводить информационное сопровождение в средствах массовой информации о мерах, принимаемых по локализации очагов заражения и минимизации рисков ее распространения среди жителей области; - обеспечить информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилоте в области; 14. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. 15. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области: - «Об ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» от 27 декабря 2021 года №22; 16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 17. Настоящее постановление вступает в силу с 17 января 2022 года.