- Над территорией Актюбинской области пролетают десятки, сотни иностранных бортов, которые, может, не садятся, но «Казаэронавигация» обеспечивает их нормальный проход. То есть они создали угрозу, выключили аэропорт и навигационную систему, и это уже расценивается как террористический акт. Всю ночь они были там. На определённое время они покинули аэропорт, в этот момент мы вернули контроль над ним, восстановили работу всех служб и сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Мы сумели без стрельбы и пальбы вернуть этот аэропорт обратно, - рассказал Ондасын Уразалин.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey По его словам, в актюбинский аэропорт заявилась группа людей, выгнала оттуда всех сотрудников, заставила выключить всё, и создала угрозу тысячам пассажиров.По факту захвата аэропорта возбуждено уголовное дело. Из-за случившегося пришлось отменить несколько авиарейсов. Зачинщиков захвата режимного объекта задержали. Сейчас идёт следствие и очные ставки.