В документе говорится об ужесточении карантинных мер в области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО продолжает расти количество заболевших COVID-19 Иллюстративное фото и архива "МГ" Согласно документу:
  • запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе, даже на дому;
  • запрещена работа концертных залов, филармоний, цирков, караоке (независимо от участия в Ashyq); общепиты, участвующие в Ashyq, работать могут, но до 30 человек. За столиками могут находиться до четырёх человек;
  • заполняемость кинотеатров должна быть не более 30%;
  • также решено 70% работников госорганов отправить на "удалёнку".
  • запрещено работать ночным клубам (независимо от участия в Ashyq);
  • ограничен допуск работникам не получивших вакцинацию против COVID-19;
  • посещать ТРЦ, ТД, ЦОНы, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны могут только посетители с «зелёным» статусом;
Как сообщалось ранее, школьники и студенты перейдут на дистанционку.     Документ был подписан сегодня, 14 января, однако вступит в силу с 17 января. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  