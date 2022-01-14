- Прибыв на место вызова, спасатели поймали ястреба и выпустили на волю, - отметили в департаменте.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области В ДЧС Атырауской области рассказали, что сегодня, 14 января, в 13:55 им поступило сообщение о том, что в подъезд дома №7 по улице Б. Момышулы залетел ястреб. Самостоятельно найти выход хищник не мог.Птицу вызволили трое спасателей.