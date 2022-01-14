В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью похолодает до -9..-11. Ветер юго-западный до 25 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Активный циклон с районов Баренцева моря принесет обильные осадки в виде дождя и снега. Также ожидаются гололёд, сильный ветер с метелью. За западе страны порывы ветра достигнут 30 метров в секунду и более.