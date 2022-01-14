CB – наивысшая категория, а следовательно яйца самые крупные, массой не менее 75 грамм.

Категория СО говорит о том, что яйца являются отборными, они весят 65-75 грамм.

С1- столовые яйца, массой от 55 до 64 грамм.

С2 – они уже мелкие и масса из составляет от 45 до 54,5 грамм.

С3 – это самые мелкие яйца, которые поставляются для продажи. Мельче товар уже не реализуют.

, следовательно это диетический продукт. Они самые свежие и длительность их хранения составляет неделю, затем они переводятся в другую категорию, с маркировкой буквы «С» - столовые, где срок хранения составляет 25 дней., то они определяют категорию яйца, а вернее размер. Яйца имеют всего пять категорий. К слову, категория никак не влияет на вкус продукта. Итак,Традиционно считается, чем крупнее яйца, тем они полезнее. Как оказалось, всё совсем не так. Несмотря на то, что крупные яйца дорогие, их брать не стоит, потому что их несут крупные куры, а содержание в организме различных стимуляторов рост влияющих на производительность очень высок. И естественно что продукт является менее полезным. Однако яйца С1 и С2 и С3 несут молодые курочки. В их организме не содержится такого количества химических веществ и они считаются наиболее полезными. К слову, самым оптимальным вариантом, где цена/качество/размер – являются яйца второй категории.