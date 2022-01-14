Не теряйте контроль над собой. Когда вы понимаете, что через несколько секунд сорвётесь и начнете кричать на ребёнка, остановитесь и подумайте. Повторите про себя фразу: "Я спокойна. Это мой ребенок и я его люблю". при необходимости удалитесь в другую комнату на несколько минут.

Нередко бывает так, что после трудного рабочего дня мы срываемся на детях. Но помимо сложностей в работе на наше психоэмоциональное состояние могут повлиять такие факторы как плохое питание, не высыпание, постоянное состояние стресса и так далее. Именно эти факторы снижают наши запасы энергии и мешают быть хорошими родителями. Хотя иногда причиной криков мам и пап не всегда является плохое поведение ребенка. Если мама или папа постоянно находятся с ребёнком и у них элементарно нет времени на себя, то это так же может быть причиной криков на ребенка. Ведь малыш, каким бы он ни был, отнимает много энергии и сил, которые родитель не успевает восполнить. В результате происходят частые крики и срывы. С ребенком очень сложно строить какие-либо планы, ведь он требует внимания, может в любой момент простыть, закатить истерику или просто заупрямиться. Родители, которые привыкли все контролировать, в таких ситуациях часто раздражаются. Да и потом, ребёнок - это большая ответственность. Воспитание и уход за ним намного отличаются от добрых фильмов и счастливых картинок с малышами. Бессонные ночи, плач, крики, истерики, испачканная одежда, порванные обои, разбитый стакан - являются неотъемлемой частью родительства. В такие моменты создается конфликтная ситуация между ребенком и родителем, что переходит в крики. В первую очередь,. Психологи рекомендуют уделять на это минимум полчаса времени. Это поможет сохранить психическую адекватность мам и пап. Можно попросить бабушек и дедушек посидеть с малышом, а самой побаловать себя прогулкой, шопингом, встречей с подругами или чтением любимой книги., не копите все в себе, открыто проявляйте то, что вам не нравится, если хотите поплачьте. Это поможет снять порцию накопившейся плохой энергии.Любите своё чадо, но при этом не забывайте про себя.