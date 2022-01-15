- Будет возможность привлекать в учебные процессы высококлассных иностранных специалистов, которые уже задействованы в работах на месторождении Карачаганак, - предлагают авторы.

- Маршрута №1 в Аксае уже нет более 5 лет. Как и ряда других маршрутов. Полагаем, что на каждый маршрут акиматами разыгрываются тендеры и осуществляются государственные закупки. Есть риск, что закупки произведены, а услуги, фактически, не осуществляются, - отмечают жители.

- Ежегодно ее «латают», но проблема не решается. Кроме того, в городе решением местного исполнительного органа в 2014 году был закрыт внутрегородской железнодорожный переезд по проспекту Абая, соединяющий одну половину города Аксай с другой. На сегодняшний день, чтобы обычным жителям попасть из одной части города в другую, необходимо проехать либо на промышленную зону, либо на выезд из города. Прежние акимы города говорили о том, что заказывали проектно-сметную документацию, которая оценила строительство моста через железную дорогу в 3 млрд. тенге. Но жителям не ясно, зачем закрывать обычный переезд через железную дорогу, лоббируя строительство дорогостоящего моста, не нужного для нашего города, - отмечается в просьбе.

- Город регулярно сталкивается с проблемой «аварий» на водопроводах. И этот Новый год город встречал с повременным отключением питьевой воды, отопления. У Акимата один ответ: авария по вине подрядчиков. Аналогичная ситуация регулярно складывается с электричеством. Просим создать республиканскую независимую комиссию, которая проведет полный технический и финансовый аудит деятельности монополистов с целью выявления истинных причин регулярных поломок и исключения рисков необоснованных трат бюджетных средств, - говорится в письме.

- В городе отсутствует оптоволоконный интернет для частного сектора и ряда предпринимателей, особенно в районе левой части Промзоны города Аксай. Просим разрешить вопрос со строительством средне-образовательной школы и детского сада в микрорайонах 12 и 13 города Аксай, так как более 10 лет акимат района не может найти частного инвестора для строительства. При этом страдают дети, вынужденные пешком добираться до школ в других районах города, - отмечается в обращении.

- Отдельное внимание заслуживает работа Бурлинской центральной районной больницы, штат которой либо не укомплектован, либо слабоквалифицирован. Лет 10-15 в Бурлинской ЦРБ нет детского невропатолога, необходимого для наблюдения за ростом и развитием детей с младенчества. Жителям района и города невозможно пройти УЗИ, так как нет оборудования или специалистов, - пишут авторы письма.

