- Уважаемые потребители. Если вами приобретена массажная накидка в ноябре-декабре 2021 года у алматинской компании ТОО Akdeer, где директором выступает А.Б. Алтаева и есть необходимость в возврате денег за данный товар, просим обратиться в департамент по защите прав потребителей ЗКО по адресу: улица Сарайшык 44/2. Или позвонить по номеру 8 701 411 93 59, - обратилась в жителям ЗКО Эльмира Киматова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова, в январе этого года в ведомство с заявлениями обратилось десять уральцев. Они просят помочь вернуть им деньги за приобретённые массажные накидки, которые стоили более 700 тысяч тенге каждая. При этом многие люди оформляли кредиты, следовательно накидка могла стоить более одного миллиона тенге. Примерный ущерб обратившихся составил около семи миллионов тенге.Руководитель департамента сообщила, что подобных компаний очень много. Но сейчас им нужно собрать данные покупателей массажных насадок именно этой компании для дальнейшей защиты потребителей в суде.