- Если не удалось сломать власть лобовой атакой, люди пытаются расшатать ее посредством информационной атаки, - ответил Ондасын Уразалин. - Подписи под петицией – это мы проходили. Были те, кто даже в Астану ездили, но у нас кадровые решения принимает глава государства, и я буду находиться в этой должности ровно столько, сколько он посчитает нужным.

- Они думают, что если Уразалин уйдет, шум вокруг свинобазы стихнет. Нет, есть решение суда. Свиней сейчас забирают, их поголовье сокращается, мы рады, что решение суда реализуется. А что касается отставки, мы знаем, кто все будоражит и с какой целью, кто пытается посеять раздор между мной и теми с кем я работаю, говорит, что вместо меня над поставить акима Актобе Асхата Шахарова. Если честно, Асхат Берлешевич уже неловко чувствует себя передо мной. Но я ему сказал: я тебе доверяю, работай… Нам нужна политическая устойчивость, надо выполнять свои планы, есть поручение президента... Конечно, сколько людей, столько и мнений, я понимаю, что это устраивается против меня, но особого значении этому не придаю.

Журналисты на встрече с Ондасыном Уразалиным поинтересовались, как он относится к тому, что идет сбор подписей под петицией о его отставке?Петицию об отставке Ондасын Уразалин назвал игрой. Желают отставки, по его мнению, работники свинобазы в Бестамаке. Напомним, более года назад жители поселка обратились к главе области с просьбой помочь решить проблемы, которые из-за нее возникли - предприятие нарушало всякие экологические нормы, дело закончилось судом, и миллиардными штрафами. Имущество предприятия, в том числе животных арестовали, в декабре прошлого года их стали распродавать.