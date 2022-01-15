В стране имеются ещё 2,4 млн доз Pfizer, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова прокомментировала ход переговоров Минздрава с производителями вакцины Pfizer.
- С прошлого года продолжаются переговоры с производителями вакцины Comirnaty Pfizer по поводу поставки дополнительного объёма вакцины для возможности доступа населения, желающего ревакицнироваться или вакцинироваться именно вакциной Pfizer на платной основе. До настоящего времени переговоры, к сожалению, не увенчались ещё успехом, но они продолжаются, - сказала Есмагамбетова.
В стране имеются ещё 2,4 млн доз Pfizer. В Казахстан по ещё старому договору поставят 600 тысяч доз. На сегодня в республике для вакцинации доступны QazVac, Sputnik V, Sinopharm и Pfizer для определённой категории лиц. Планируется поставка «Спутника Лайт», который будет использоваться для ревакцинации. В начале декабря управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. На середину декабря желающих набралось более трёх тысяч человек. 14 января главный санврач Алматы сообщила, что вопрос платной вакцинации «не стоит». Ранее сообщалось, что точных научных данных пока нет, но предварительные показывают, что самой эффективной против нового варианта COVID-19 будет бустерная доза именно мРНК-вакцины. Согласно новому постановлению главного санврача Казахстана, Pfizer в Казахстане теперь доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет и медработников. При этом депутаты призывали Минздрав «в кратчайшие сроки» начать платную вакцинацию Pfizer в Казахстане.