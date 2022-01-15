Митинги и собрания теперь могут проводиться в центральных районах городов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Митинг в Уральске в фотографиях Фото из архива "МГ" Пресс-секретарь главы государства Берик Уали дал пояснение на своей странице в Facebook. Он сообщил, что по мнению президента Токаева, участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке.
- Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке. Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране, – написал Уали.
Он напомнил, что Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях "трагического января". Президент отметил, что в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, необходимо принять меры по смягчению наказания. Отметим, что по данным департамента полиции ЗКО, в области задержаны более 800 человек. Однако по каким статьям, в ведомстве не уточнили. Но пояснили, что большинство из них - за нарушение комендантского часа. Редакция "МГ" направила в ведомство запрос на уточнение информации о задержанных. Между тем, в Казахстане прошли массовые задержания митингующих по всей с стране. По состоянию на 10 января, по данным МВД, в органы внутренних дел доставлено 7 939 лиц. В Уральске также были задержаны и активисты - Лукпан Ахмедьяров и Абзал Куспан были арестованы на 10 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.