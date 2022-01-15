Иллюстративное фото из архива "МГ" Местные жители Атырау отметили, что электроэнергия отключена в микрорайонах Береке, Алмалы, Жумыскер, Привокзальный, Жулдыз-3, Атырау, Аксай, Лесхоз, Геолог, Дамба, Зарослый, Томарлы. - Из-за сильного ветра ночью в нескольких районах города произошли аварии. Специалисты с прошлой ночи работают над устранением проблем. После проведения ремонтных работ ночью некоторые улицы были освещены. Однако из-за погоды электричество временами отключается. В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок, - сообщили в акимате Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.