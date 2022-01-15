– Старший сын Рамиль прошёл три курса химиотерапии в Алматы и четыре курса химиотерапии в глаза в Москве. Но, к сожалению, лечение не помогало, и нам предложили удаление правого глаза. В то время я узнала, что в Швейцарии есть клиника, занимающаяся лечением нашего заболевания. Профессор Мунье дал нам шанс и надежду на выздоровление. С ноября 2017 года Рамиль наблюдается в Швейцарии у профессора Мунье. В 2019 году рождается второй сын - Артур. В возрасте двух месяцев был поставлен такой же диагноз - рак сетчатки обоих глаз. Мы прошли уже два курса химиотерапии в Алматы, но к сожалению, улучшения не было. И в сентября 2019 года Артур тоже начал лечение в Швейцарии. Было проведено две процедуры химиотерапии глаза и локальное лечение на саму опухоль. Артур находится в активном лечении, потому что риск рецидива огромен, так как он ещё мал, - рассказала Александра.

– Я бы отдала любой орган, даже сердце, лишь бы мои дети жили и были здоровы. Я ведь рожала их, чтобы они жили и радовались каждому дню. Мне страшно, мне очень страшно. Рак не выбирает, не щадит, поступков не считает. Я боюсь остаться с этим врагом один на один. За что детям такая адская физическая боль, невыносимые страдания родителям? Я не хочу, чтобы родители провожали своих детей туда, откуда дороги нет, и если есть шанс, то нужно бороться. У нас этот шанс есть, и мы не можем его упустить. Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в сборе этих средств. Протяните нам руку помощи, не оставляйте нас один на один с этим врагом, - говорит Александра Беркимбаева.

Со стороны Рамиль и Артур выглядят как обычные дети - любят играть, петь песни и гулять с мамой. Но у мальчишек страшный диагноз, один на двоих. Врачи диагностировали им ретинобластому (рак сетчатки глаз - прим. автора). У Рамиля видит только левый глазик, а правый глаз только на расстоянии 15 сантиметров перед собой. У Артура ещё хуже: видит только левый глаз, а правый полностью слеп, и восстановить зрения невозможно. Мама детей Александра Беркимбаева говорит, что больничные палаты, врачи, уколы и системы стали для мальчиков неизменными спутниками.По ее словам, у мальчиков есть шанс на спасение и сохранение глаз и зрения. В клинике Jules- Gonin в Швейцарии используются новейшие методы лечения этого заболевания. Но это требует огромных средств. Клиника выставила счёт за лечение, и она неподъемна для среднестатистической казахстанской семьи. Общая сумма следующего курса реабилитации составляет 15 миллионов тенге. Супруг Александры работает в КХП "Желаево", сама женщина вынуждена сидеть дома, так как регулярно возит детей на лечение.Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на следующие счета: Kарта Кaspi Gold: 4400 4301 3399 1551 ИИН 930429400398 Номер +7 777 194 47 63 Александра Б. Сбербанк России 4276 5400 3598 6631 (Беркимбаева Александра) Карта Сбербанка Казахстан: 4263 4333 3256 7434 (Беркимбаева Александра)Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.