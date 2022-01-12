- Все лица доставлены в управление полиции Уральска для установления личностей и привлечения их к ответственности. Хозяин и сотрудники заведения также были задержаны. При задержании и доставлении указанные лица, в частности женщины и молодые девушки, будучи в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно, всячески пытались провоцировать сотрудников полиции: оскорбляли, выражались нецензурной бранью и жестами, - рассказали стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, нарушителей режима установили восьмого января в 2:45. Несмотря на запрет, работал бар "Маракеш", расположенный по улице Жаксыгулова. В заведении свободно гуляла молодёжь, в том числе и несовершеннолетние. Сотрудники полиции задержали 19 посетителей, некоторые из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.Выяснилось, что сегодня, 12 января, решением административного суда 21-летний владелец бара "Маракеш" был признан виновным по статье "Нарушение режима ЧП". Молодой человек арестован на трое суток. Департамент полиции напоминает всем жителям и гостям ЗКО о том, что в период действия режима чрезвычайного положения установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств в с 23:00 до 7:00, запрещена работа увеселительных заведений и реализация алкогольной продукции.Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП или арест на срок до 15 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.