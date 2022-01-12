Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в южную столицу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» Выступление Токаева на заседании мажилиса - полный текст Фото: Акорда Информацию подтвердил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, сообщает официальный telegram-канал «Алматинская трагедия». - Президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды, - сказал Уали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.