«Синойл» 22, все работают (частично пострадало 14, восстановили деятельность и уже работают);

«Гелиос» 47, работают - 31, частично пострадали - 9 (запустят в течение двух недель), сильно – 7 (запустят в течение 40 дней);

«ПетролАзия» 30, работают - 22, частично пострадали - 7 (запустят в течение 2 недель), сильно – 1 (сгорела, запустят в течение 90 дней);

«ГазПромНефть» 27, работают 17, частично пострадало – 8 (запустят в течение 2 недель), сильно 2 (запустят в течение 60 дней);

«КМГ» 27, работают 20, частично пострадало - 7 (запустят в течение 2 недель);

«Роял Петрол» 34, работает 15, частично пострадало 18 (запустят в течение 2 недель), сильно - 1 (сгорела, запустят в течении 90 дней);

«Частные несетевые АЗС» 33.

Фото с сайта pixabay.com В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что частично пострадали 57 АЗС, 15 - пострадали сильно, две сгорели полностью. Ситуация по сетям АЗС в мегаполисе:Напомним, в Казахстане установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Теперь по всей стране бензин марки АИ-80 должен быть не дороже 89 тенге за литр, бензин марки АИ-92 – 182 тенге, бензин марки АИ-93 – 182 тенге, бензин марки АИ-95 – 215 тенге.