- «Синойл» 22, все работают (частично пострадало 14, восстановили деятельность и уже работают);
- «Гелиос» 47, работают - 31, частично пострадали - 9 (запустят в течение двух недель), сильно – 7 (запустят в течение 40 дней);
- «ПетролАзия» 30, работают - 22, частично пострадали - 7 (запустят в течение 2 недель), сильно – 1 (сгорела, запустят в течение 90 дней);
- «ГазПромНефть» 27, работают 17, частично пострадало – 8 (запустят в течение 2 недель), сильно 2 (запустят в течение 60 дней);
- «КМГ» 27, работают 20, частично пострадало - 7 (запустят в течение 2 недель);
- «Роял Петрол» 34, работает 15, частично пострадало 18 (запустят в течение 2 недель), сильно - 1 (сгорела, запустят в течении 90 дней);
- «Частные несетевые АЗС» 33.
