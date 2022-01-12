- В случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США, - пояснил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутаты мажилиса одобрили проект закона «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины». Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.Присоединившиеся к соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично, присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.