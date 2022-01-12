- Для поддержки населения и бизнеса 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. На период чрезвычайного положения введён запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа, - сказала Абылкасымова.

Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.Напомним, режим ЧП продлится в Казахстане до 19 января.