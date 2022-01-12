Сегодня, 12 января, на казахстанском валютном рынке KASE впервые с пятого января состоялись торги. По итогам утренней сессии курс доллара США составил 433,58 тенге. Отметим, что по итогам торгов пятого января курс американского доллара составлял 431,81 и к сегодняшним торгам подорожал на 1,77 тенге. Уральские обменные пункты приступили к продаже и покупке сразу после утренних торгов. Правда, иностранная валюта имеется не во всех обменниках, у одних на продажу пока только доллары, у других только евро. Впрочем, кассиры уверены - через пару дней ситуация стабилизируется. Покупают американскую валюту по 434 тенге, а продажа колеблется в коридоре 436,6-437,5 тенге. Евро покупают по 491-493, а продают по 499-500 тенге. Курс покупки российского рубля составляет 5,85 тенге, а продажи - 6-6,10 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.