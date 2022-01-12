Минздрав обновил прогноз эпидситуации по COVID-19 в Казахстане
Карантинные ограничения могут усилить, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД»
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе заседания правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что ведомство обновило прогноз по заболеваемости COVID-19:
оптимистичный сценарий – до 17,5 тысяч случаев заболевания в сутки;
реалистичный сценарий – до 25,5 тысяч случаев в сутки;
пессимистичный сценарий – до 40 тысяч случаев в сутки.
Глава Минздрава отметила, что в Казахстане могут ужесточить карантин с учётом резкого ухудшения ситуации.
- На очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции, в регионах, находящихся в «красной» зоне, - сказала Гиният.
В октябре экс-министр Алексей Цой озвучивал сценарий эпидситуации. Ещё в конце декабря заявлялось, что Казахстан идёт по оптимистичному сценарию. Однако ухудшение эпидситуации предсказывали все из-за циркулирующего в мире нового омикрон-варианта. Его обнаружили в Казахстане в первых числах января.
