- В них задействовано 229 единиц техники и 235 рабочих. В целом по городу вывозом снега занимаются 30 бригад. Всего на специальные полигоны вывезено 185 тысяч кубометров снега. Кроме того, в общественных местах, на остановочных территориях и автомобильных дорогах проводятся работы по посыпке песчано-соляной смеси с помощью специальной техники, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, работы по вывозу снега ведутся круглосуточно.Между тем, работы по вывозу снега ведутся во всех микрорайонах города, посёлках и сельских округах. В посёлке Зачаганск работают 18 единиц техники, в посёлке Деркул — 10 единиц техники.