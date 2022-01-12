- Первое: создание отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности. Второе: пересмотр коэффициентов утилизационного платежа. Третье: предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счёт утильсбора, - сказал глава ведомства.11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». Согласно презентации главы Минэкологии, с 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
