Президент поручил прекратить утильсбор «Оператором РОП» в Казахстане Правительство рассматривает два варианта создания оператора для утилизационного сбора. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства.
- Первое: создание отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности. Второе: пересмотр коэффициентов утилизационного платежа. Третье: предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счёт утильсбора, - сказал глава ведомства.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». Согласно презентации главы Минэкологии, с 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов.