– Сначала это был мирный митинг. Нам дали приказ обеспечить порядок, не применяя силу, потому что на площади собрались обычные мирные люди. Мы стояли в оцеплении. В какой-то момент неожиданно неизвестные молодые люди напали на нас, кидали всем, что попадалось под руку: и камнями, и арматурой, применяли газовые баллоны. Все происходило стихийно, все вокруг дрались и толкались. В этот момент, находясь в первых рядах боевого порядка, я начал прикрывать своих сослуживцев. Вдруг из толпы митингующих в мою сторону прилетело что-то тяжёлое вроде камня или куска тротуарной плитки и попало в правую щеку, вся правая сторона лица была в крови. Рядом стоящие сослуживцы оказали мне первую медицинскую помощь. Несмотря на полученную травму, я дальше продолжил выполнять боевую задачу, - вспоминает Диас Самат.

Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс», во время массовых беспорядков личный состав Атырауского полка был задействован в оцеплении акимата на центральной площади нефтяной столицы, а также была усилена охрана военного городка воинской части, складов оружия и боеприпасов. Это позволило избежать попадания военной техники и вооружения в руки преступников. Во время беспорядков 28 военнослужащих воинской части 5546 Нацгвардии получили различные травмы и телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. Солдат срочной службы, рядовой Диас Самат является уроженцем посёлка Тау Жанибекского района. Пятого января молодой человек получил травму на центральной площади акимата Атырау. Рискуя собственной жизнью, он продолжал до конца стоять в оцеплении вместе со своими сослуживцами.Сейчас личный состав воинской части 5546 совместно с сотрудниками полиции и вооруженных сил несут службу на блокпостах, осуществляют пропускной контроль, а также охрану важных государственных объектов жизнеобеспечения населения. В пресс-службе РгК "Батыс" заверили, что личный состав снабжён необходимыми средствами индивидуальной защиты, с ними проведены инструктивные занятия.