– Сначала это был мирный митинг. Нам дали приказ обеспечить порядок, не применяя силу, потому что на площади собрались обычные мирные люди. Мы стояли в оцеплении. В какой-то момент неожиданно неизвестные молодые люди напали на нас, кидали всем, что попадалось под руку: и камнями, и арматурой, применяли газовые баллоны. Все происходило стихийно, все вокруг дрались и толкались. В этот момент, находясь в первых рядах боевого порядка, я начал прикрывать своих сослуживцев. Вдруг из толпы митингующих в мою сторону прилетело что-то тяжёлое вроде камня или куска тротуарной плитки и попало в правую щеку, вся правая сторона лица была в крови. Рядом стоящие сослуживцы оказали мне первую медицинскую помощь. Несмотря на полученную травму, я дальше продолжил выполнять боевую задачу, - вспоминает Диас Самат.Сейчас личный состав воинской части 5546 совместно с сотрудниками полиции и вооруженных сил несут службу на блокпостах, осуществляют пропускной контроль, а также охрану важных государственных объектов жизнеобеспечения населения. В пресс-службе РгК "Батыс" заверили, что личный состав снабжён необходимыми средствами индивидуальной защиты, с ними проведены инструктивные занятия. Диас Самат Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.