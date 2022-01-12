- У 77 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 62 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 22 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 190 человек, в модульной больнице - 142 пациента, в районных инфекционных стационарах - 17. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 126 пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметили в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 139 человек. Из них 110 случаев подтверждено в городе Атырау, 29 случаев - на Тенгизском месторождении.Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, Атырауская область 12 января перешла в "красную" зону. Казахстан находится в "красной" зоне с 11 января.