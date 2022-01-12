Кафе принимало гостей после 23:00, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Гулянку" в кафе Уральска во время ЧП сняли на видео сотрудники Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в полночь 11 января стражи порядка выявили факт нарушения режима ЧП. В кафе "У Тимошки" находились посетители.
- В отношении владельца заведения возбуждено административное производство за нарушение режима ЧП с рассмотрением вопроса об изъятии лицензии на работу, - отметили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители предупреждают об ответственности за нарушение режима ЧП и призывают жителей к ответственному поведению по соблюдению установленных требований.

oNCkOvq9hVU

Уточнение. В 11.25 в новость были внесены изменения. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ранее дали ошибочную информацию: нарушение режима ЧП выявили не в кафе "Три пескаря", а в кафе "У Тимошки", расположенном в микрорайоне имени Кунаева. Видео предоставлено пресс-службой ДП ЗКО