- В отношении владельца заведения возбуждено административное производство за нарушение режима ЧП с рассмотрением вопроса об изъятии лицензии на работу, - отметили в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в полночь 11 января стражи порядка выявили факт нарушения режима ЧП. В кафе "У Тимошки" находились посетители.Правоохранители предупреждают об ответственности за нарушение режима ЧП и призывают жителей к ответственному поведению по соблюдению установленных требований.

