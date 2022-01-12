- В отношении владельца заведения возбуждено административное производство за нарушение режима ЧП с рассмотрением вопроса об изъятии лицензии на работу, - отметили в пресс-службе ведомства.Правоохранители предупреждают об ответственности за нарушение режима ЧП и призывают жителей к ответственному поведению по соблюдению установленных требований.
Уточнение. В 11.25 в новость были внесены изменения. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ранее дали ошибочную информацию: нарушение режима ЧП выявили не в кафе "Три пескаря", а в кафе "У Тимошки", расположенном в микрорайоне имени Кунаева. Видео предоставлено пресс-службой ДП ЗКО