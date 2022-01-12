Pfizer в Казахстане будет доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет
Ранее Pfizer был доступен для вакцинации беременным, кормящим и детям с 12 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Дополнительные меры профилактики реализуются в связи с выявлением в Казахстане нового варианта COVID-19 «Омикрон».
- Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным женщинам, но и лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцинация Pfizer, - сказала министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
Премьер-министр, заслушав доклад главы Минздрава, отметил «очень низкие» темпы ревакцинации.
- Поручаю министерству здравоохранения и акиматам значительно увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль, - поручил Алихан Смаилов.
Эпидситуация в стране резко ухудшилась. За последние сутки выявили почти пять тысяч заражённых COVID-19.
О необходимости прививать МРНК-вакциной пожилых людей ранее говорил профессор Алмаз Шарман.
