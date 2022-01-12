– При этом сообщаем, что мы будем сделать всё, чтобы посылки и передачи предоставлялись в порядке, определённым законодательством. До окончания режима ЧП ограничиваются все виды свиданий и телефонных переговоров, в том числе по видеосвязи. В случае возникновения угрозы террористических актов, прогулки как на территории колонии, так и в следственных изоляторах не будут предоставляться. Приостанавливаются выезды за пределы учреждения. Отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности будут отозваны из организаций, в которых они трудоустроены. В учреждениях УИС проведение культурно-массовых мероприятий для осужденных и следственно-арестованных лиц временно запрещается, - подчеркнул Изтлеуов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник ДУИС по ЗКО Азамата Изтлеуов, во всех колониях страны до 19 января введён режим особых условий, а это значит, что внутренний распорядок дня учреждений УИС будет временно изменён с учётом складывающейся обстановки в стране. Руководитель департамента также не исключил возможность возникновения временных трудностей в приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости, а также в доставке посылок и передач для осуждённых.Кроме этого, в ДУИС отметили, что не осуществлённые свидания будут сохранены и предоставлены в более поздние сроки.