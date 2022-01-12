- На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию, - пояснил Ускенбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства сообщил, что точное количество повреждённых объектов акиматами актуализируется ежедневно. Пока же известно о повреждении 53 государственных объектов и 151 объекте МСБ. Государственная комиссия выработала единый пошаговый алгоритм действий по восстановлению объектов.Согласно представленному в ходе его доклада слайду, восстановить разрушенные гособъекты планируют до 20 февраля.Тем временем по данным НПП «Атамекен», общая сумма ущерба бизнесу страны составила более 103,7 млрд тенге.