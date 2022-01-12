В Казахстане повреждены 53 государственных объекта в восьми регионах страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сумма ущерба бизнесу Казахстана достигла 93,7 млрд тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства сообщил, что точное количество повреждённых объектов акиматами актуализируется ежедневно. Пока же известно о повреждении 53 государственных объектов и 151 объекте МСБ. Государственная комиссия выработала единый пошаговый алгоритм действий по восстановлению объектов.
- На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию, - пояснил Ускенбаев.
Согласно представленному в ходе его доклада слайду, восстановить разрушенные гособъекты планируют до 20 февраля. Восстановить разрушенные гособъекты в Казахстане планируют до 20 февраля Тем временем по данным НПП «Атамекен», общая сумма ущерба бизнесу страны составила более 103,7 млрд тенге.