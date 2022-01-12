В Казахстане усилен контроль за незаконным выводом денег из страны
Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности не будут ущемлены в своих правах, сказал глава Национального банка Ерболат Досаев.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе первого заседания правительства в новом составе председатель Нацбанка напомнил слова президента о том, что в связи с введением режима ЧП возрос риск вывода капитала за рубеж.
- В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утверждён перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, - сказал Досаев.
По его словам, принимаемые меры основываются на мировой практике борьбы с отмыванием денег, что позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.
- Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций, - заверил глава Нацбанка.
Досаев отметил, что Нацбанк будет принимать меры ещё по двум направлениям - снижение инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 2025 году и обеспечение финансовой стабильности, в особенности валютного рынка.
