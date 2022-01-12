Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 810 новых случаев заболевания коронавирусном. Из них 3 312 заражённых выявили в столице. В ЗКО число заболевших за сутки увеличилось на 79 человек. Всего в стране подтверждено 1 004 464 случаев. В стационарах страны, по состоянию на 12 января, находятся 3 409 пациентов. У 187 из них состояние оценивается как тяжёлое, у 59 - крайне тяжёлое. 41 пациент подключён к аппарату ИВЛ. Напомним, в начале года в стране выявили циркуляцию нового штамма. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.