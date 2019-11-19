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Социум

Казахстанцы собрали необходимую сумму больному раком мальчику

На сопроводительную терапию, проживание и проезд 14-летнему Ернару и его брату Диясу неравнодушные казахстанцы собрали 1,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ернар Менсеитов Мама больного раком крови Ернара Людмила Шаимова выражает всем огромную благодарность. - Я передать словами не могу, как вы нам помогли. Вы дали шанс на жизнь моему сыну. Я благодарна всем, кто нам помог. Нам удалось собрать 1,3 миллиона тенге за четыре дня. Все эти деньги будут потрачены на сопроводительную терапию моим сыновьям после трансплантации костного мозга, проезд и проживание. На глазах с
Кристина Кобина
Казахстанцы собрали необходимую сумму больному раком мальчику
На сопроводительную терапию, проживание и проезд 14-летнему Ернару и его брату Диясу неравнодушные казахстанцы собрали 1,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ернар Менсеитов Мама больного раком крови Ернара Людмила Шаимова выражает всем огромную благодарность. - Я передать словами не могу, как вы нам помогли. Вы дали шанс на жизнь моему сыну. Я благодарна всем, кто нам помог. Нам удалось собрать 1,3 миллиона тенге за четыре дня. Все эти деньги будут потрачены на сопроводительную терапию моим сыновьям после трансплантации костного мозга, проезд и проживание. На глазах слезы радости. Всем огромное спасибо, - благодарит всех Людмила. Напомним, у 14-летнего Ернара Менсеитова был обнаружен рак крови. После тяжелой химиотерапии ему предстоит операция по пересадке костного мозга. Донором для мальчика стал его брат Дияс. Но на сопроводительную терапию, проживание и питание у семьи не хватало средств. Мама Ернара Людмила Шаимова обратилась за помощью к неравнодушным казахстанцам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
операция трансплантация рак крови

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