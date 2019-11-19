Казахстанцы собрали необходимую сумму больному раком мальчику

На сопроводительную терапию, проживание и проезд 14-летнему Ернару и его брату Диясу неравнодушные казахстанцы собрали 1,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ернар Менсеитов Мама больного раком крови Ернара Людмила Шаимова выражает всем огромную благодарность. - Я передать словами не могу, как вы нам помогли. Вы дали шанс на жизнь моему сыну. Я благодарна всем, кто нам помог. Нам удалось собрать 1,3 миллиона тенге за четыре дня. Все эти деньги будут потрачены на сопроводительную терапию моим сыновьям после трансплантации костного мозга, проезд и проживание. На глазах с