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Социум

Казахстанцы увидят звездопад в декабре

Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на декабрь. Изображение с сайта Pixabay Звездопад Геминиды, один из самых мощных метеорных потоков, действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Казахстанцы при ясном небе смогут наблюдать до 150 метеоров в час. Пик действия другого метеорного потока – Урсиды – приходится на самую длинную ночь, с 21 на 22 декабря. Напомним, 22 декабря будет зимнее солнцестояние. С этого дня световые дни потихоньку начнут удлиняться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес
Дана Рахметова
Казахстанцы увидят звездопад в декабре
Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на декабрь.
Казахстанцы увидят звездопад в декабре
Казахстанцы увидят звездопад в декабре
Изображение с сайта Pixabay Звездопад Геминиды, один из самых мощных метеорных потоков, действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Казахстанцы при ясном небе смогут наблюдать до 150 метеоров в час. Пик действия другого метеорного потока – Урсиды – приходится на самую длинную ночь, с 21 на 22 декабря. Напомним, 22 декабря будет зимнее солнцестояние. С этого дня световые дни потихоньку начнут удлиняться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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