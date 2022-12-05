Казахстанцы увидят звездопад в декабре

Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на декабрь. Изображение с сайта Pixabay Звездопад Геминиды, один из самых мощных метеорных потоков, действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Казахстанцы при ясном небе смогут наблюдать до 150 метеоров в час. Пик действия другого метеорного потока – Урсиды – приходится на самую длинную ночь, с 21 на 22 декабря. Напомним, 22 декабря будет зимнее солнцестояние. С этого дня световые дни потихоньку начнут удлиняться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес