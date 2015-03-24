Казахстанец нокаутировал колумбийского боксера

Канат Ислам (слева) и Орландо Де Хесус Эстрада фото с сайта boxingnews.kz Казахстанский боксер Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. В понедельник, 23 марта 30-летний казахстанец защитил титул WBA Fedelatin в бою против колумбийца Орландо Де Хесуса Эстрады, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Поединок проходил в колумбийском городе Баранкилья. С первых минут боя Канат обрушил на соперника град атак, но тому удалось ответить рядом точных ударов. Во втором раунде казахстанец пробил сопернику ниже пояса, за что лишился одного балла. В трет