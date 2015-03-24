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Спорт

Казахстанец нокаутировал колумбийского боксера

Канат Ислам (слева) и Орландо Де Хесус Эстрада фото с сайта boxingnews.kz Казахстанский боксер Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. В понедельник, 23 марта 30-летний казахстанец защитил титул WBA Fedelatin в бою против колумбийца Орландо Де Хесуса Эстрады, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Поединок проходил в колумбийском городе Баранкилья. С первых минут боя Канат обрушил на соперника град атак, но тому удалось ответить рядом точных ударов. Во втором раунде казахстанец пробил сопернику ниже пояса, за что лишился одного балла. В трет
Marat
Казахстанец нокаутировал колумбийского боксера
Канат Ислам (слева) и Орландо Де Хесус Эстрада фото с сайта boxingnews.kz
Канат Ислам (слева) и Орландо Де Хесус Эстрада фото с сайта boxingnews.kz
 Канат Ислам (слева) и Орландо Де Хесус Эстрада фото с сайта boxingnews.kz Казахстанский боксер Канат Ислам, выступающий в первом среднем весе, одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. В понедельник, 23 марта 30-летний казахстанец защитил титул WBA Fedelatin в бою против колумбийца Орландо Де Хесуса Эстрады, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Поединок проходил в колумбийском городе Баранкилья. С первых минут боя Канат обрушил на соперника град атак, но тому удалось ответить рядом точных ударов. Во втором раунде казахстанец пробил сопернику ниже пояса, за что лишился одного балла. В третьем раунде Ислам дважды заставил соперника присесть на колено - оба раза оказался в нокдауне. В начале четвертого раунда казахстанец ударом левой руки еще раз отправил колумбийца на настил ринга. Рефери начал отсчет нокдауна, но потом решил остановить встречу, признав преимущество Ислама. Отметим, что в другом бою вечера 24-летний казахстанец Жанкош Тураров одержал досрочную победу над соперником из Колумбии Дунисом Линаном. Бой был остановлен в седьмом раунде. Таким образом, в послужном списке Каната Ислама теперь 19 побед (16-я победа досрочно) и ни одного поражения. Как сообщалось ранее, в 2015 году боксер планирует провести пять боев. Он рассчитывает занять пятую строчку WBA. Канат Ислам родился в городском уезде Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине в составе китайской сборной завоевал бронзовую медаль. В 2010 году переехал на постоянное место жительства в Казахстан и в январе 2011 года получил гражданство. Сейчас проживает в Карасайском районе Алматинской области, совместно с супругой Гульмирой, матерью, братьями и сестрами. Выступает на профессиональном ринге с 2012 года.

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