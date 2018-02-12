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Спорт

Казахстанка выиграла «бронзу» на Олимпиаде в Пхенчхане

Для 25-летней Юлии Галышевой это третьи игры в карьере, сообщает Vesti.kz. Фото с сайта azattyq.org Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла "бронзу" в могуле на Олимпиаде-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, Галышева с первой попытки вышла в финал соревнований, заняв в квалификации седьмое место. Еще одна представительница Казахстана - Аяулым Амренова - "провалила" квалификационные заезды. В первом финальном раунде Галышева показала седьмой результат, набрав 75,10 балла. Во втором казахстанка улучшила свой результат - 76,81 балла - и с шестого места пробилась
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Казахстанка выиграла «бронзу» на Олимпиаде в Пхенчхане
Для 25-летней Юлии Галышевой это третьи игры в карьере, сообщает Vesti.kz.
Фото с сайта azattyq.org Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла "бронзу" в могуле на Олимпиаде-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, Галышева с первой попытки вышла в финал соревнований, заняв в квалификации седьмое место. Еще одна представительница Казахстана - Аяулым Амренова - "провалила" квалификационные заезды. В первом финальном раунде Галышева показала седьмой результат, набрав 75,10 балла. Во втором казахстанка улучшила свой результат - 76,81 балла - и с шестого места пробилась в шестерку сильнейших, где продолжила борьбу за медали. В третьем финальном раунде Галышева стартовала первой и за свой проезд получила 77,40 балла, показав свой лучший результат на текущих соревнованиях. Таким образом, она заняла итоговое место третье место. "Золото" в этой дисциплине завоевала француженка Перрин Лаффон (78,65), а "серебро" - канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56). Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м - седьмой. Добавим, что это первая медаль в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2018.

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