Казахстанка выиграла «бронзу» на Олимпиаде в Пхенчхане

Для 25-летней Юлии Галышевой это третьи игры в карьере, сообщает Vesti.kz. Фото с сайта azattyq.org Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла "бронзу" в могуле на Олимпиаде-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, Галышева с первой попытки вышла в финал соревнований, заняв в квалификации седьмое место. Еще одна представительница Казахстана - Аяулым Амренова - "провалила" квалификационные заезды. В первом финальном раунде Галышева показала седьмой результат, набрав 75,10 балла. Во втором казахстанка улучшила свой результат - 76,81 балла - и с шестого места пробилась