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Социум

Казахстанские клиники оштрафовали за незаконный сбор личных данных пациентов

Частные медицинские организации собирали конфиденциальные сведения без четких целей.
Варвара Тыщенко
Казахстанские клиники оштрафовали за незаконный сбор личных данных пациентов
Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области частные медицинские организации получили крупные штрафы за нарушения при работе с персональными данными пациентов, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Внеплановый мониторинг провел Комитет по информационной безопасности. Поводом для проверок, которые прошли с 18 по 22 мая, послужили жалобы самих граждан на то, как медучреждения собирают и используют их личную информацию. Специалисты подтвердили, что требования профильного закона в ряде организаций грубо нарушались.

- В частности, установили отсутствие утверждённой политики сбора и обработки персональных данных, а также заранее определённых целей использования этих сведений. Кроме того, в учреждениях не назначили должностных лиц, ответственные за организацию работы с персонательными данными, - говорится в сообщении.

По итогам проверок медицинским организациям выписали штрафы на общую сумму 4,5 миллиона тенге. Также руководству учреждений выдали предписания с требованием в краткие сроки устранить все выявленные нарушения.

В ведомстве дополнительно напомнили, что любые клиники в Казахстане обязаны обеспечивать абсолютную прозрачность при работе с конфиденциальной информацией: чётко обозначать перечень собираемых сведений, разъяснять цели их использования и назначать сотрудников, персонально отвечающих за безопасность баз данных.

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