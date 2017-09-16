Национальная палата предпринимателей РК создана 9 сентября 2013 года совместным решением Правительства РК и НЭПК «Союз «Атамекен». 27 марта 2015 года официально перерегистрирована в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решением II внеочередного Съезда НПП РК от 27.01.2015г.). При создании Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» за основу бралась континентальная модель организации бизнес-сообществ. Главная цель - формирование благоприятных условий для развития предпринимательства на основе эффективного партнерства бизнеса и власти.

Главной проблемой в этом благом деле является недостаточная информированность возможных спонсоров. Помогать в решении этого актуального вопроса будет палата предпринимателей. Они намерены запустить акцию «Атамекенiм» в 16 регионах Казахстана. В ходе встречи бизнесмены подчеркнули важность проявления социальной ответственности и поделились опытом. Один из спикеров, предприниматель Биржан Кужаков, внедрил в производство изготовление вертикализаторов и оказал спонсорскую помощь детям-инвалидам, передав в пользование 147 аппаратов на общую сумму 24 миллиона тенге. - Государство помогает инвалидам, но есть такие аппараты, которые государство не может купить, так как их не производят в Казахстане, и вот именно для этого нужны предприниматели, чтобы они смогли купить и подарить эти аппараты детям. Один из таких аппаратов называется вертикализатор, его не производят в нашей стране. Его стоимость начинается от 400 000 тенге и достигает порядка 1, 2 млн тенге, то есть простые граждане не смогут его купить, - говорит председатель ОО «Демеу» Биржан КУЖАКОВ На официальном интернет - ресурсе НПП РК «Атамекен» будет запущена рубрика «Благотворительность», где будет вестись реестр социальных проблем. Этот раздел позволит каждому казахстанцу, нуждающемуся в какой-либо поддержке или помощи, оставить заявку в онлайн–режиме, а предприниматели в свою очередь смогут откликнуться на запрос. - Эта акция вовлечет и других предпринимателей, повысит их социальную ответственность, что немаловажно. На основе этого анализа можно будет уже дальше разработать необходимые изменения в законодательстве для стимулирования социальной ответственности предпринимателей, - сообщил заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат НУРБУЛАТОВ.