Казахстанские пародии на «50 оттенков серого»

Кадр с видео. После выхода нашумевшего фильма "50 оттенков серого" режиссера Сэма Тейлор-Джонсона, во всем мире было снято уже большое количество пародий. Казахстанцы не отстают и также решили удивить своими версиями, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. К примеру, на днях в Сети появилась пародия от студентов медицинского университета Астаны. Ребята иронично связали ролик со своей будущей профессией. В главных ролях снялись Ержан Конкаев и Айнур Рапилбекова. Еще одни ребята из Астаны сняли альтернативную пародию "50 оттенков аульского" о жизни в обычно ауле. Съемки провели в селе Коянды неда